Come si legge su “TMW” Massimiliano Santopadre è in trattativa con Massimo Ferrero per la cessione della proprietà del Perugia Calcio.

L’attuale patron del club umbro avrebbe fatto pervenire all’ormai ex Sampdoria una richiesta di 7,5 milioni di euro per il pacchetto di maggioranza della società, per la quale lo stesso Santopadre sta cercando in queste ore di ridurre il carico di spese al fine di renderlo più appetibile.