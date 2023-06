Come si legge su “TuttoFrosinone.com” le possibilità che Lucioni resti in ciociaria sono davvero ridotte al lumicino.

Il Palermo sta attuando un pressing costante per accaparrarsene le prestazioni. I contatti con il Lecce sono stati avviati per il raggiungimento dell’intesa completa, visto che il buon Fabio è legato al sodalizio salentino da un altro anno di contratto.

La novità delle ultime ore, oltre a Lucioni, riguarda Ilario Monterisi. Un altro protagonista della trionfale stagione frusinate, pronto a far ritorno al Lecce dopo il prestito in giallazzurro. Il Palermo – si legge sul portale ciociaro – nei dialoghi con i pugliesi ha fatto emergere in maniera convinta pure il nome del difensore 21enne di Trani per andare a rinforzare il pacchetto arretrato. Il duo Lucioni-Monterisi può seriamente ricongiungersi anche in Sicilia.