Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, ha rilasciato delle dichiarazioni – raccolte da Tuttomercatoweb.com sulla retrocessione del club e sul suo futuro:

«Quando si scende di categoria il maggior responsabile è il presidente, evidentemente si sono sbagliate le scelte. Prima si parlava di positività: ecco noi non siamo mai riusciti a ritrovarla perché abbiamo sempre rincorso e alla fine i ragazzi sono “scoppiati”. Sul futuro vediamo che succede.. il mio cuore dice di continuare, l’imprenditore meno..il calcio negli ultimi anni è cambiato molto. La società è un gruppo dove ognuno nel proprio ruolo deve portare qualcosa in più per legare con le altre componenti, se si crea questa sinergia allora un campionato “normale” può diventare di alto livello. Però se le cose non vanno bene non c’è sempre un colpevole, non si deve trovare per forza un capro espiatorio».