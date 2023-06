Alle 20:30 andrà in scena la finale di andata dei playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. I ragazzi di Ranieri, in casa, sperano nell’aiuto del proprio pubblico per vincere i primi 90 minuti e rimediare al vantaggio pugliese in merito al miglior piazzamento in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Deiola; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri

A disp.: Aresti, Ciocci, Rog, Viola, Millico, Prelec, Lella, Barreca, Pavoletti, Obert, Kourfalidis, Di Pardo.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli; Cheddira, Esposito. Allenatore: Mignani

A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Pucino, Ceter, Bellomo, Molina, Folorunsho, Mallamo