Il patron del Perugia Santopadre è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Tengo prima di tutto ringraziare mister Castori – ha detto Massimiliano Santopadre – che ha profuso il suo massimo impegno, è doveroso ma ora si volta pagina. Nel fare certe scelte si riconosce un fallimento, quello della scelta iniziale della società. Il tempo dirà se le motivazioni per cui abbiamo deciso di cambiare sono giuste, a volte bisogna seguire l’istinto. Specifico anche che le scelte vengono fatte da chi di competenza e poi avallate dal sottoscritto. Il motivo dell’arrivo di Baldini, un tecnico che non ha bisogno della mia presentazione, è chiaro: prima di tutto è un uomo. Poi per il suo modo di interpretare il calcio. Noi abbiamo bisogno di entusiasmo e di rivivere il vero motivo per cui abbiamo cominciato quest’avventura, nel calcio si vive di sogni e io il mio lo avevo perso di vista. Parlo di quello di andare in serie A, di creare infrastrutture, uno stadio nuovo… Non significa fare promesse irrealizzabili ma vivere i propri sogni. Chi ama il Perugia può aiutare Santopadre a realizzare il sogno comune, parlo di tutte le componenti. Io ci credo ancora e voglio inseguirlo, vi chiedo di viverlo con me».