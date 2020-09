E’ in dirittura d’arrivo uno scambio sull’asse Perugia-Pordenone. Stando a quanto riferito da “Trivenetogoal.it”, i due club avrebbero trovato l’accordo per l’operazione che porterebbe Nicola Falasco in neroverde (per lui un contratto biennale) e Salvatore Burrai in Umbria. Nelle prossime è prevista l’ufficialità.