Come si legge su “TifoGrifo.com” Baldini ha firmato con il Perugia, in attesa dell’ufficialità ecco svelato il suo staffI.

nsieme a lui, a sorpresa, c’era anche Stefano Cuoghi, 63 anni, ex centrocampista del Perugia nella stagione ’85-86, calciatore di rilievo anche con le maglie di Milan e Parma e in seguito allenatore-rivale dei grifoni per anni, all’inizio degli anni Duemila, sulle panchine tra le altre di Arezzo, Foggia, Venezia, Salernitana e Pisa.

Cuoghi sarà il secondo di Baldini, che nello staff avrà anche il figlio Mattia, collaboratore tecnico e il preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli, mentre avrà un ruolo nello staff anche il giovane Matteo Valeri, già negli staff di Alvini e Castori come collaboratore. Con lui ci sarà anche il metal coach Colonnata.