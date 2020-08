Domani sarà il giorno decisivo per l’arrivo di Fabio Caserta sulla panchina del Perugia. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il tecnico prima risolverà il contratto che lo lega alla Juve Stabia, poi firmerà per il Perugia, che gli affiderà l’operazione riscatto dopo la dolorosa retrocessione in Serie C.