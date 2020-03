Giorgio Perinetti, ha parlato della situazione che sta vivendo la serie A con la questione Coronavirus a “Fiorentina.it”, ecco le sue parole: «E’ una situazione spiacevole, che non vorrei nemmeno commentare. Spero che domani ci sia questa riunione e che si trovi una quadra. La problematica sanitaria è di carattere mondiale, non solo italiano. In queste situazioni ognuno vuole tutelare i propri diritti, ma alla fine tutti saranno danneggiati. In questo caso tutti hanno ragione e tutti hanno torto, ma ci sono tensioni troppo elevate: sicuramente il campionato deve andare avanti».