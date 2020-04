L’ex direttore sportivo del Palermo, Giorgio Perinetti, ha parlato a “Tuttomercatoweb.com”, ecco le sue parole: «La ripresa del campionato? Dispiace che i vari incontri non siano serviti a chiarire tutti gli aspetti. Però non è neanche sbagliato perché bisogna essere certi di poter ripartire. Tutte le società sono pronte a ricominciare, anche se poi a leggere le dichiarazioni qualcuno la pensa diversamente. La cosa migliore sarebbe la chiarezza per programmare l’immediata ripartenza o eventualmente una sospensione chiara fino a data da destinarsi». E sul possibile passaggio di Vazquez alla Lazio: «È la squadra più adatta alle sue caratteristiche. Non so cosa ne pensi Tare che ritengo la Cassazione, ma il modo di giocare della Lazio si sposa con le caratteristiche di Vazquez».