Le misure restrittive, messe in campo per contenere l’emergenza Coronavirus, hanno funzionato e hanno salvato il Paese. A rivelarlo è uno studio condotto dal Politecnico di Milano che mostra come senza il lockdown la situazione nel nostro Paese sarebbe stata davvero insostenibile con oltre 600mila contagi e 200mila ricoveri, con il conseguente collasso del sistema sanitario. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica PNAS, esamina gli effetti degli interventi di contenimento nelle prime settimane dell’epidemia fino al 25 marzo. Secondo i modelli matematici proposti le misure restrittive hanno abbassato la probabilità di contagio del 45 per cento (fino al 49 per cento nello scenario più pessimistico). “Stimiamo che le misure di contenimento e i cambiamenti nel comportamento sociale e nella consapevolezza abbiano progressivamente ridotto la trasmissione. Il modello mostra, inequivocabilmente, che gli effetti delle misure restrittive sono stati decisivi. I nostri risultati supportano senza dubbio drastiche decisioni governative”, hanno specificato gli autori.