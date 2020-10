Giorgio Perinetti, DS del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”.

«Il Bari ha costruito una squadra forse più logica rispetta all’anno scorso. Poi c’è la Ternana che sarà un avversario ostico fino alla fine. Il girone non è semplice. Il Palermo viene dalla D, ripartire è difficile, non so se sia pronto per essere competitivo già quest’anno».