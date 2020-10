L’ex direttore sportivo del Palermo, Giorgio Perinetti, ha parlato ai microfoni di “Sport19.it”.

Ecco le sue parole.:





«Sono troppo lontano per parlare del Palermo – dichiara Perinetti -, tuttavia è chiaro che sia stata una falsa partenza ma Boscaglia ha esperienza e sicuramente potrà rimettere le cose a posto. Ho letto in settimana le sue dichiarazioni, se le ambizioni sono quelle di vincere questo campionato credo che la squadra sia attrezzata ma è chiaro che bisogna vedere gli sviluppi nell’immediato futuro. La Serie C è un campionato molto difficile – prosegue l’ex dirigente rosa -, per essere sicuri di vincere devi arrivare primo, perché altrimenti poi ai playoff ci sono 28 squadre per un posto ed è una lotteria, quindi è chiaro che sia un campionato molto particolare. Certo se guardiamo la classifica il Bari e la Ternana, che secondo me sono le squadre attrezzate per vincere il girone, hanno preso un buon vantaggio e il Palermo in questo momento è un pochettino indietro però bisogna vedere più avanti siamo appena all’inizio. Boscaglia è un allenatore esperto – conclude Perinetti -, vedremo cosa riuscirà a fare la squadra rosa più avanti, personalmente non è facile dare giudizi adesso, rischiano di essere prematuri e inopportuni».