Gli agenti del commissariato Nesima, secondo quanto riporta “Lasiciliait”, hanno denunciato una donna di 46 anni per non aver osservato un ordine dall’autorità sanitaria per impedire la diffusione del Covid-19.

La donna, risultata positiva al Coronavirus, aveva accompagnato in ospedale il marito che doveva sottoporsi a visita medica.





A seguito di ulteriori tamponi, anche un altro elemento del suo nucleo familiare è risultato positivo al Covid-19 ed è stato sottoposto anch’egli all’isolamento obbligatorio.