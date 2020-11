Intervenuto ai microfoni di “Zanzarosa”, Giorgio Perinetti, ex dirigente del Palermo, si è espresso così in merito a questo inizio di campionato del club rosanero:

«Il Palermo dopo la pausa dovuta ai problemi del Covid si è riscattato e anche molto bene dopo un inizio campionato in sordina. Stiamo vivendo con il Brescia una situazione analoga, laddove non è facile dare continuità al lavoro e dunque ai risultati. Il Palermo sta facendo il possibile in un girone di lega pro molto impegnativo.





Quali le difficoltà più grandi?

Ci sono squadre come Bari e Ternana atttezzate per compiere il salto di categoria, il contesto agonistico è molto elevato. Il Palermo sta facendo quello che può. Del resto, parliamoci chiaro non poter contare sul sostegno dei tifosi, anche dal punto di vista economico certamente non aiuta il progetto del Presidente Mirri nel creare immediatamente una squadra che possa competere con corazzate come Ternana e Bari».