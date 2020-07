Intervenuto ai microfoni di “Tuttobari.com”, Giorgio Perinetti, ex dirigente rosanero, ha commentato la sconfitta nella finale Playoff del Bari: «Il Bari ha affrontato una squadra forte. I playoff sono una lotteria, ci sono 27-28 squadre e ne passa una, non è assolutamente facile vincerli. Poi questo è stato un anno particolare. Il problema principale dei biancorossi nasce dal fatto che la Reggina ha stravinto il girone C. Negli spareggi il Bari non ha vinto nessuna delle tre partite nei 90’, è un dato di fatto. La squadra, pur essendo forte, è mancata di mentalità. Bisogna ripartire con pazienza, riavvolgendo il nastro. Bari ha una grande fortuna: una società solida che farà tesoro di qualche errore commesso. Un ritorno in Puglia? “Le delusioni portano a fare questo tipo di ragionamenti ma il Bari è in buone mani. Il primo giorno che stavo andando a Siena, ho pensato a quando sarei potuto tornare a Bari. In questi anni l’unico a contattarmi è stato Giancaspro ma ero già sotto contratto».