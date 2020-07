«Belotti? È già più giovane di Mandzukic e Higuain, quindi rappresenterebbe un investimento molto importante e ben programmato ma non stiamo parlando di un’operazione così automatica, infatti non credo proprio che il Torino lo cederà facilmente». Queste le parole dell’ex ds del Palermo, Giorgio Perinetti, ai microfoni di “Firenzeviola.it” in merito a un possibile trasferimento di Andrea Belotti alla Fiorentina.