«Squadra fighetta? Serve cinismo e cattiveria agonistica, dobbiamo migliorare alcuni momenti in casa dove facciamo un passo indietro, bisogna alzare il ritmo e credere di poter recuperare certe palle. Fuori casa bisogna essere compatti e più intensità, per me è fondamentale la qualità, ma tra casa e fuori sono due campionati diversi». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro la Cittanovese.