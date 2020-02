«Vaccaro pronto dopo la squalifica? Se devo dare un giudizio le soste fanno male, però so che è determinato e vuole fare il calciatore, sono convinto di poterci contare. Titolare domenica? 50% si e 50% no. Cittanovese? È una squadra che ha cambiato qualcosa nel girone di ritorno bene, hanno un allenatore ottimo e qualche singolo con buona qualità, hanno intensità in mezzo al campo, sarà difficoltoso affrontarli. Noi cercheremo di andare lì e farci trovare pronti in tutte e due le fasi,cercheremo di sfruttare i loro difetti e limitare i nostri difetti, facendo le due fasi in maniera giusta possiamo fare bene». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro la Cittanovese.