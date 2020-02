«Tridente over in campo? Anche oggi devo vedere le condizioni di Peretti e Crivello. In base alle loro condizioni posso giocare con i tre over davanti. Peretti mi sembra quasi recuperato, Crivello è ni, domani valutiamo. Salto di qualità a livello mentale dopo il derby? Nei primi 20′ abbiamo avuto la stessa mentalità e lo stesso timore delle altre partite . La forza della squadra, come qualità, non si discute. Io dico che contro l’Fc nei primi 10-15 minuti abbiamo sofferto e Pelagotti ha parato bene e loro sulle seconde palle sono stati più bravi. Noi poi abbiamo capito e letto meglio, giocando più compatti e le ripartenze le abbiamo sfruttate meglio. Sapevamo come giocavano e hanno preso altri under per rinforzarsi, non posso dire di essere contento». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro la Cittanovese.