«Ficarrotta ha fatto benissimo, deve credere in se stesso. Sta giocando in maniera diversa e lo gratifica perché capisce che può giocare in maniera diversa, può fare tanto e bene se crede nelle sue qualità. Se Ficarrotta entra come contro il San Tommaso, senza motivazioni, non va bene. Noi siamo qui per un solo obiettivo e lo raggiungiamo con il lavoro e il sacrificio dentro e fuori dal campo». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro la Cittanovese.