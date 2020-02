«Sforzini? Normale che io abbia letto che qualcuno dice che lui non stava bene, lo sapeva di non essere al top. Abbiamo, forse, accelerato il recupero e doveva avere più tempo, ma questo ha fatto bene a lui sia a livello caratteriale che di motivazione. Ha tanti margini di miglioramento, non basta quello che ha dato nelle ultime partite, anche io posso dare di più. Le motivazioni fanno la differenza e se lavoriamo sui particolari possiamo trarre vantaggi». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro la Cittanovese.