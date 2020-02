«Chi gioca tra Felici e Silipo? Vi dico 50% e 50% . Silipo è venuto con una condizione fisica precaria visto che non giocava, ma sta recuperando, sia lui che felici possono dare una grande mano. Lucca ha intensità, gli manca la condizione fisica, può diventare giocatore. Deve giocare di più con la squadra e lavorare sui particolari, nel settore giovanile devi mettere in evidenza le doti personali, ha tutto per diventare un grande giocatore». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro la Cittanovese.