« Santana è esempio da seguire, è troppo importante, ma è la società che fa il gruppo, che fa Santana, che fa Rosario Pergolizzi. Santana ha questo comportamento perché credo che la società sia da esempio. A noi questo fa solo piacere, non avevamo dubbi prima e non ne abbiamo nemmeno ora. Ci auguriamo possa tornare in campo. Ricciardo e Doda hanno fatto esami e hanno recuperato. Oggi hanno lavorato in maniera intensa e, credo, che dalla prossima settimana possono tornare in gruppo. Non significa che saranno titolari, ma possono lavorare con il gruppo». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro la Cittanovese.