«Under? Questo è il campionato dove i giovani diventano fondamentali per vincere. I grandi inizialmente hanno fatto meglio e adesso sono i giovani che danno continuità. Dai grandi ci aspettiamo tutto qualcosa in più. Vaccaro? Non gli ho detto niente così come non ho detto niente a Ficarrotta, se c’è qualche decisione da prendere, lo farà la società». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Roccella.