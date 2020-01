«Pranzo? Oltre a pagare io almeno abbiamo mangiato bene, questo è un gruppo forse troppo buono. Anche con me, a dispetto di quanto pensa qualcuno, vanno tutti d’accordo. Il rapporto è fondamentale, se io ti chiedo e tu mi rispondi sul campo allora possiamo essere amici. Floriano? Probabilmente pure se dovessimo cambiare modulo lui giocherà sempre dal lato in cui si esprime meglio, se giochiamo a due o a tre giocherà sempre dal suo lato. Ambro? Ci sto pensando, così come penso a Kraja». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Roccella.