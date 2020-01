È un mercato di gennaio pazzo quello dell’Inter. Secondo quanto riportato da “TMW”, l’Inter avrebbe bloccato la trattativa per Giroud, ormai conclusa, per riaprire invece la pista che porta all’attaccante spagnolo del Napoli Llorente, dando in scambio l’esterno offensivo Politano. Conte in questo è stato chiaro, se non esce Politano, non può entrare un altro attaccante, anche se ha caratteristiche diverse. Llorente sarebbe il vice perfetto di Lukaku con Lautaro e Sanchez a contendersi l’altro posto in attacco.