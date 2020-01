«Roccella terza miglior difesa? È una squadra che oltre ad essere allenata fisicamente è ben messa in campo e ha un ottimo portiere. Ci vorrà più un’intuizione singola, una giocata, ma il calcio non è una scienza esatta, abbiamo lavorato per far fronte alle difficoltà. Non è che andiamo in campo impreparati, se su 11 giocatori almeno 8-9 fanno la prestazione allora si vince». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Roccella.