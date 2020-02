«I 9 punti non li ho mai guardati, mi sono sempre preoccupato del risultato finale. Si sa che durante la stagione possono esserci infortuni e dobbiamo farci trovare pronti, sono convinto che chi giocherà darà di tutto. Chi ha giocato meno in questo momento sta dando e può dare tanto alla causa. Noi abbiamo lavorato per vincere, poi è normale che ci sono anche gli avversari». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, nella consueta conferenza stampa pre gara contro l’Fc Messina.