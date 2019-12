«Sforzini? Posso essere rammaricato ma non mi posso mettere a dirgli qualcosa. Io mi occupo del campo, delle altre cose si occupa la società. Sforzini ha sentito la battuta ed ha parlato con Ricciardo, ma se avesse segnato avremmo parlato di altro. Natale con amarezza? Assolutamente no. Perché devo averla. Pensavate di avere 20 punti di distacco sulla seconda? Io sono amareggiato per oggi e per l’ultimo periodo. Savoia che vince? Pensiamo solo a noi stessi, solo noi dobbiamo vincere questo campionato. Ritorneremo nella pausa ancora più carichi». Queste le parole rilasciate dal tecnico del Palermo Pergolizzi al termine del match pareggiato contro il Troina.