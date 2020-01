«Polemica in questi giorni? Io non vorrei e non voglio, per rispetto di tutti, andare oltre le domande che riguardano il campo. per le altre cose ci pensa la società e persone che sapranno farsi carico di queste cose. Io ho difficoltà a parlare di calcio, non vorrei parlare di cose che mi non riguardano, anche perché non vorrei dare modo di continuare a parlare». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Marina di Ragusa.