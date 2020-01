«Dubbi in attacco? In settimana si stanno allenando tutti bene e mettendomi in difficoltà. L’attaccante lo sceglierò alla fine. potrei essere orientato per Sforzini o Ficarrotta, deciderò domani. Il dubbio è per le caratteristiche dell’avversario, se Sforzini è motivato dovrebbe dare continuità alla prestazione di domenica, ma devo vedere l’aspetto tattico». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Marina di Ragusa.