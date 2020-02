Quinta vittoria consecutiva per il Palermo di Pergolizzi che batte al “Renzo Barbera” il Biancavilla di Mascara per 2-0. Succede tutto nel secondo tempo, grazie ai cambi vincenti del tecnico rosanero: a decidere la sfida sono infatti Silipo, con un eurogol, e Lucca con un tap-in vincente servito proprio dall’attaccante classe 2001. Il Palermo sale così a quota 60 punti, mantenendo il vantaggio sul Savoia a +7. Di seguito la cronaca della partita:

PRIMO TEMPO

1′ Pronti via, inizia il derby al “Renzo Barbera” ed è subito corner per il Palermo

2′ Ancora Palermo in attacco, Martinelli dalla sinistra salta il difensore ma sbaglia il cross: rimessa dal fondo

4′ Nuova occasione per il Palermo: Felici porta palla sulla destra, c’è la sovrapposizione di Accardi che va sul fondo e crossa per Sforzini ma l’attaccante rosanero viene atterrato. Tutto regolare per il direttore di gara

7′ Martin batte un calcio d’angolo dalla destra di Genovese, il pallone arriva sulla testa di Accardi che però non riesce ad insaccarlo

10′ Ancora calcio d’angolo per il Palermo, questa volte dalla parte opposta. Batte ancora Martin, Sforzini ci arriva di testa ma la conclusione è respinta dalla retroguardia gialloblù

11′ Gioco fermo, a terra un difensore del Biancavilla: necessario l’intervento dei medici

13′ Nulla di grave, riprende il gioco

19′ Prima parte della partita decisamente a tinte rosanero: il Biancavilla fa fatica ad uscire dalla propria metà campo, tanto possesso palla per il Palermo

28′ Punizione dalla trequarti per il Palermo: batte Martin per la testa di Sforzini ma l’arbitro ferma il gioco per un fallo sul portiere

29′ Langella in verticale per Felici, il numero 75 rosanero salta l’uomo e arriva sul fondo per il cross: palla deviata in angolo

30′ Dalla bandierina va a battere ancora Martin, pallone spazzato via dalla difesa ospite

31′ Arriva il primo tiro in porta della partita: conclusione strozzata di Martinelli, centrale e facile preda di Genovese

33′ Arriva il primo calcio d’angolo per il Biancavilla: dalla bandierina batte Lucarelli

34′ Palla in mezzo, Pelagotti salta più alto di tutti e fa sua la sfera

34′ Giallo per Guarnera: punito un fallo su Felici

37′ E’ del Biancavilla la prima vera occasione del match: i gialloblù colpiscono un palo con un diagonale di Longo. Si svegliano gli uomini di Mascara

45′ Sono 2 i minuti di recupero

45’+2 Finisce 0-0 il primo tempo di Palermo-Biancavilla

SECONDO TEMPO

46′ Si ricomincia, per il Palermo in campo Doda per Vaccaro. L’albanese va sull’out destro e Accardi si sposta a sinistra

48′ Cross basso di Felici dalla destra per Sforzini, ribattuto in fallo laterale. Sugli sviluppi della rimessa Langella va alla conclusione da dentro l’area, il suo diagonale esce fuori di poco

51′ Occasionissima per il Biancavilla che parte in contropiede con Graziano che allarga a sinistra, parte il cross per Lucarelli che a due passi dalla porta si divora la rete del vantaggio. Bravo Accardi a disturbarlo al momento del tiro

52′ Su capovolgimento di fronte il Palermo ci prova dalla distanza con Floriano: il suo tiro però non si abbassa e termina fuori

55′ Cross di Doda per la testa di Sforzini, il tiro è centrale e Genovese blocca senza problemi

56′ Ammonito Pelagotti per proteste

60′ Il Palermo si prepara al triplo cambio: pronti ad entrare Ficarrotta, Silipo e Lucca. Nel frattempo adesso è Crivello a giocare terzini sinistro, Accardi va al centro

61′ Corner per il Palermo: batte Martin, il pallone attraversa tutta l’area ma non ci arriva nessuno

62′ I Primio due ad entrare sono Lucca e Silipo, rispettivamente per Sforzini e Felici

67′ Ci prova Floriano con un tiro a giro dalla sinistra, palla alta sopra la traversa

68′ Per il Biancavilla è Graziano a provarci dalla distanza, palla fuori. Pelagotti sbaglia il rinvio

72′ Gran tiro di Mauri da fuori area, il centrocampista rosanero seppur sbilanciato lascia partire la conclusione: Genovese manda in angolo con la punta delle dita

73′ GOL PALERMO! Sugli sviluppi del calcio d’angolo il pallone arriva sui piedi di Silipo che non ci pensa due volte e dal vertice sinistro dell’area di rigore lascia partire un sinistro a giro perfetto che si insacca sotto la traversa: è 1-0

78′ GOL PALERMO! Gol all’esordio per il giovane Lucca: tap-in vincente dell’attaccante rosanero, servito da Silipo. Bravo il marcatore dell’1-0 a saltare l’avversario sulla destra per servire il compagno

84′ Punizione per il Palermo sulla trequarti campo, Mauri batte corto per Floriano che però è marcato e deve scaricare indietro per Crivello

90′ Il direttore di gara assegna 4′ di recupero

90’+3 Palermo vicino al tris con Lucca: la sua conclusione esce di poco alla destra di Genovese- L’attaccante rosanero si ripete qualche secondo più tardi ma viene murato dal portiere avversario

90’+4 Non c’è più tempo: Palermo batte Biancavilla 2-0

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): 1 Pelagotti, 4 Accardi, 24 Crivello, 54 Peretti, 27 Vaccaro (46′ Doda); 33 Langella, 6 Martinelli (82′ Ambro), 8 Martin (69′ Mauri); 25 Floriano, 32 Sforzini (62′ Lucca), 75 Felici (62′ Silipo). A disposizione: 22 Fallani, 9 Ricciardo, 14 Ficarrotta, 73 Kraja. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

BIANCAVILLA: 1 Genovese, 2 Longo (84′ Guerriera), 3 Guarnera (84′ Mascara), 4 Guerci, 5 De Caro, 6 Bonaccorsi, 7 Graziano, 8 Maiorano (87′ Indelicato), 9 Rosselli (69′ Lo Presti), 10 Lucarelli, 11 Aloia. A disposizione: 12 Anastasi, 14 Yoboua, 16 Spampinato, 19 Asero, 20, Sciacca. Allenatore: Giuseppe Mascara.

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia (Boggiani-Consonni)

MARCATORI: 73′ Silipo, 78′ Lucca

NOTE: ammoniti Guarnera, Pelagotti, Mauri