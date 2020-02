Si è appena concluso il match tra Palermo e Biancavilla, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie D. Al 90′ il risultato è di 2-0 grazie alle reti di Silipo al 73′ e Lucca al 78′. Ecco di seguito le formazioni della gara di ILovePalermoCalcio.com:

PELAGOTTI: Non è invitato al ballo. Inoperoso per tutta la gara. Viene ammonito per proteste. VOTO 6

ACCARDI: Cambia tre ruoli. Parte terzino destro duellando con Graziano. nella ripresa si sposta sul lato opposto e infine fa il centrale. VOTO 6+

PERETTI: Ancora una prova positiva. Non subisce mai gli attaccanti avversari e, quando può, prova ad impostare con qualche lancio lungo. Non gli manca certamente la personalità. VOTO 6+

CRIVELLO: Attento e ordinato. Non va mai in difficoltà. Nel secondo tempo torna nel suo ruolo naturale e arriva con molta frequenza sul fondo. VOTO 6,5

VACCARO: Dovrebbe spingere di più rispetto al compagno sul lato opposto, ma non è così. Quando arriva sul fondo non è preciso. VOTO 5+

Dal 46′ DODA: Ritorna dopo cinque partite di assenza e la forma, certamente, non è delle migliori. Non spinge molto, ma nei primi minuti di gara è pericoloso. VOTO 6-

LANGELLA: Corre molto e, forse, anche un po’ a vuoto. Fa da schermo per la difesa e, se può, calcia verso la porta anche se con poca precisione. VOTO 6

MARTIN: Fa meglio rispetto alla gara contro la Cittanonvese, ma non sembra lo stesso dell’inizio del campionato. VOTO 6-

DAL 69′ MAURI: Il primo pallone che tocca è un tiro da fuori. Prova anche lui, come fatto da Martin, ordine in campo. VOTO 6+

MARTINELLI: Lavora tra le linee e il suo è un lavoro preziosissimo per interrompere le azioni offensive avversarie. VOTO 6+

DALL’82’ AMBRO: Ha poco tempo per mettersi in mostra. VOTO SV

FELICI: Sembra aver ritrovato la forma delle gare precedenti. Crea qualche apprensione alla retroguardia avversaria. VOTO 6

DAL 62′: SILIPO: Solo gol spettacolari per lui. Si inventa un sinistro a giro che porta avanti i suoi e Genovese non può far altro che guardare. Serve l’assist per Lucca. VOTO 7

SFORZINI: Forse paga lo scotto delle ultime gare tutte da titolare dopo diverso tempo. Prova a crearsi spazio tra le magli della difesa avversaria. Non è pericoloso. VOTO 5,5

DAL 62′ LUCCA: Prova a tenere il baricentro della squadra alta. Anche lui esordio con gol. Va vicino alla doppietta. VOTO 6,5

FLORIANO: Gara dai due volti per lui. Nel primo tempo è un po’ impreciso e si intestardisce. Nella ripresa prova qualche accelerazione e in due occasioni va vicino al gol. VOTO 6

PERGOLIZZI: Schiera una formazione, come fa da diverse gare, in grado di cambiare. Ancora una volta i cambi sono quelli giusti. Silipo e Lucca lo ripagano con i gol vittoria. VOTO 7,5

BIANCAVILLA: Genovese (5), Longo (5) (dall’84’ Guerriera sv), Guarnera (5-) (dall’84 Mascara), Guerci (5), De Caro (5), Bonaccorsi , Graziano (6), Maiorano 5 (dall’87’ Indelicato sv), Rosselli 5,5 (dal 69’Lo Presti, Lucarelli (5), Aloia (5). All.: Mascara 5