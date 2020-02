«Questa settimana abbiamo lavorato bene, sono convinto che saremo pronti e preparati per questa partita. Ci vorrà molta concentrazione, attenzione e credo che dovremo fare l’essenziale con semplicità essendo squadra come lo siamo sempre stati. Poi la prestazione verrà fuori, è normale che la partita è difficile ma giocheremo per vincere come sempre». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, nella consueta conferenza stampa pre gara contro l’Fc Messina.