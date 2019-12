«Richieste di mercato? Io non ne faccio, dialogo con la società, faccio pervenire i miei accenni e loro faranno valutazioni. Richieste non ne devo fare, devo fare il bene della squadra. Rigoristi? Sono scelti durante la settimana, oggi era Ricciardo, ma potrebbero essere anche altri come Sforzini e Ficarrotta. La gente vuole che Sforzini gioca tutta la partita senza condizione, ma non sono d’accordo». Queste le parole rilasciate dal tecnico del Palermo Pergolizzi al termine del match pareggiato contro il Troina.