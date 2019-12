«io credo di essere un allenatore del popolo, cioè sono palermitano, vivo Palermo e a me non interessa altro. Io vivo la gente e per questo ho ringraziato Carini, è normale che il campo in erba dà risultati diversi rispetto al sintetico. Io devo cercare di allenare sempre alla stessa maniera e rendere le cose più facili possibili, non è detto che giocando sul sintetico o sull’erba vinciamo sempre. Boccadifalco ci siamo trovati bene come qui a Carini, sinceramente mi fa piacere stare qui. Sono orgoglioso di essere al Palermo.».Queste le parole del tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Troina.