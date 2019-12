«Calciatori in uscita? Io sono contento di chi ho a disposizione, se qualcuno vuole andare via e lo chiede sarà la società a decidere. Noi non tratteniamo nessuno, chi viene qui deve sapere che la rosa è ampia e c’è competizione, non mandiamo via nessuno se non viene chiesto». Queste le parole del tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Troina.