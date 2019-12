«Noi andiamo a giocare contro tanti palermitani e tengono tutti al Palermo, ma poi danno l’anima. Sappiamo che tutte le partite sono difficili. Troina ha dimostrato di fare bene, hanno un ottimo allenatore e noi siamo il Palermo, quindi sappiamo che dobbiamo giocare per vincere. Gol subiti? Abbiamo preso gol su azione manovrata dell’ Acireale perché non eravamo messi benissimo. Forse succede perché ci conoscono e ci studiano, questo può essere anche un fattore mentale in casa perché devi vincere. Fuori casa difficilmente soffriamo ma c’è più equilibrio, sono partite diverse rispetto a quelle in casa». Queste le parole del tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Troina.