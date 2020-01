L’infortunio di Giovanni Ricciardo crea altri problemi a mister Pergolizzi. Il tecnico contro il Roccella, viste le assenze di Vaccaro e Doda, si è dovuto inventare una formazione inedita schierata con il 3-4-3 e lo stesso dovrebbe essere utilizzato in casa del Marina di Ragusa, ma con alcuni cambi. Uno su tutti riguarda il sostituto di Ricciardo, messo fuori gioco per la lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. L’allenatore, in questi giorni, sta cercando come sostituirlo al meglio. Sulla carta il sostituto naturale è Ferdinando Sforzini, ma l’ex Avellino, dopo la frattura del perone, non sembra ancora al meglio. Questa situazione ha indotto Pergolizzi a provare, sia durante la seduta di ieri che di oggi pomeriggio, il palermitano Ficarrotta nel ruolo di falso nove, con Silipo e Floriano a completare il reparto offensivo dei “gialli”. Sforzini invece è stato provato nella formazione in “nero”, con Rizzo Pinna al suo fianco in un 4-4-2. La scelta di schierare Ficarrotta centravanti non è ancora definitiva, ma, con molta probabilità, contro il Marina di Ragusa toccherà a lui.

Pergolizzi ha continuato a schierare i “gialli” con la difesa a 3 composta da Peretti, Lancini e Crivello, con Fallani a difesa dei pali. Questo terzetto dovrebbe va verso la conferma, con l’unico cambio in porta con Pelagotti titolare. Il centrocampo ha visto Langella e Martinelli provati ancora sulle fasce, con Ambro e Mauri interni. In avanti come detto Silipo, Ficarrotta e Floriano. I “neri” sono stati provati con il 4-4-2 Pelagotti tra i pali; Accardi e Marong coppia centrale, Bechini e Ferrante, invece, ad agire come terzini. A centrocampo sono stati provati interni Kraja e Martin, sulle fasce Vaccaro e Felici, con quest’ultimo provato anche mezzala con l’avanzamento di Ferrante sull’esterno e conseguente passaggio al 3-5-2. Nel test in famiglia ha trovato spazio anche Lucera, che ha preso il posto di Ferrante ed è stato schierato, nel secondo tempo, come esterno di centrocampo con i “neri.

Pergolizzi non ha ancora sciolto i nodi relativi all’undici titolare e ha alcuni dubbi. In mediana sembrano esserci dei ballottaggi, con quattro calciatori a giocarsi due maglie e sono: Martin-Mauri e Ambro-Kraja. Il reparto offensivo non dovrebbe vedere, almeno dall’inizio, Sforzini, con il ballottaggio tra Felici e Silipo per il ruolo di attaccante di destra. Conferma per Floriano che viaggia spedito verso la terza maglia da titolare.