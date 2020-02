Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è intervenuto in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: «Come si allena l’atteggiamento? Io dico sempre che più che allenare la squadra sul campo bisogna allenarla fuori, ci vogliono delle volte il bastone e altre la carota. Ho 29 giocatori e non tutti hanno la stessa personalità. La cosa fondamentale è non farsi prendere dall’istinto e gestire nella maniera giusta ogni singolo giocatore. Un discorso al gruppo può essere importante per fare capire che ci sono degli equilibri importanti».