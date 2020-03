Il tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria contro il Nola: «Langella doveva attaccare il vertice basso o il difensore centrale per non dare sbocco. Quando non riuscivamo a farlo li aspettavamo alti. Se facciamo la prestazione facciamo bene. Gol sbagliati mi hanno fatto arrabbiare? Dobbiamo essere cinici, più segnamo più siamo sereni. Questa è l’unica nota stonata. Positivo aver fatto questa prestazione per reagire ma dobbiamo fare meglio, sarà ancora molto dura. Floriano è questo, come tecnica è un giocatore diverso. È di altra categoria. Sono contento anche di Felici perché in settimana fa tutto quello che gli chiedo».