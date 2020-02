Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è intervenuto in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: «Crivello a sinistra domani? Per me è alternativa, ma devo valutare il recupero di Vaccaro e la sua condizione fisica. Sto valutando Vaccaro o Crivello, non ho ancora deciso chi giocherà».