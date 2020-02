«Critiche nei miei confronti? Noi dobbiamo parlare di calcio, del Palermo e del tifo. C’è bella gente, vedo allo stadio intere famiglie ed è questo il bello del calcio. Sul resto non dobbiamo perdere tempo. Mi ha fatto piacere la presa di posizione della società, che comunque mi è sempre stata vicina. Quello che conta per me però sono i punti». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, nella consueta conferenza stampa pre gara contro l’Fc Messina.