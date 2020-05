Manuel Peretti, difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società rosanero. Ecco quanto affermato: «E’ stata l’annata più importante della mia vita calcistica, il passaggio dalle giovanili al calcio dei grandi a volte può essere traumatico, io invece ho avuto la fortuna di essere approdato in un grande club con una tifoseria straordinaria, che mi ha dato la possibilità di maturare e migliorarmi senza eccessive pressioni. Come è noto io sono in prestito dall’Hellas Verona, sono certo che in estate entrambe le società prenderanno la decisione migliore per il mio futuro e se dovesse proseguire la mia esperienza in rosanero sarei molto orgoglioso».