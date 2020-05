L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” ha analizzato la storia di Cristina, estetista di Brescia che ha trovato il modo di fatturare anche durante la quarantena. Di seguito un estratto della storia: “Prendete un’imprenditrice di Brescia che ha un centro estetico a Milano e che a fine 2019 aveva aperto il suo primo negozio di prodotti estetici nonché diversi c orn er a ll’i nterno della Rinascente in varie città d’Italia. Immaginatela immersa nell’emergenza Covid e non potrete che supporre “un disastro”. Invece, Cristina Fogazzi, 45 anni, in arte “Estetista Cinica”e un fatturato di 29 milioni nel 2019, non solo è riuscita a reggere il colpo, ma si è reinventata. E alla fine, ad aprile, chiude con un fatturato di 13 milioni di euro, ovvero con una tendenza in crescita rispetto all’anno precedente, quello senza Covid. Come è stato possibile? Lo spiega lei, con un entusiasmo che è solo suo e un pragmatismo che è tutto bresciano. “Partiamo dalla prima cosa: l’e-commerce di prodotti per il viso e il corpo mi ha salvata. In questi mesi di quarantena magari la voglia di comprarsi un vestito non veniva, ma vista l’inattività, quella di mettersi un fango sulle gambe sì. A marzo ho fatto il record di incassi, 5,3 milioni, ad aprile 4 milioni. Io lavoravo online da un sacco di tempo, è stata la mia forza”. Quindi non hai licenziato nessuno, neppure tra i dipendenti di centro estetico e negozio? “No, i miei stipendi li ho pagati tutti e ho pagato le tasse. In più per ogni segmento fermo mi sono inventata qualcosa. Col negozio ci siamo inventati le consegne-express su Milano in 24 ore e hanno funzionato”. […]”.