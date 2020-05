Come si legge sull’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” l’assist che il pallone italiano aspettava è arrivato da Angel Merkel: il governo tedesco ha dato il via libera alla Bundesliga, che potrà ricominciare nella seconda metà di maggio. Adesso ci crede pure la Serie A. Tanto che la Federcalcio sta già scrivendo le regole del prossimo campionato: se quello interrotto riprenderà, il calciomercato si terrà per la prima volta dal primo settembre al 2 ottobre, e non come sempre in estate, perché in estate deve finire la Serie A sospesa per la pandemia. Solo in autunno inoltrato inizierà la stagione 2020/2021. Una stagione in cui, per venire incontro alle esigenze dei club, sarà più facile iscriversi al campionato: in Serie C potrebbe non servire nemmeno la fideiussione bancaria, che era stata introdotta per tenere lontani gli “avventurieri” del pallone. In emergenza non è il caso di far troppo gli schizzinosi. La Lega calcio freme, le prova tutte, compreso “ingaggiare” l’avvocato Alpa, il maestro del premier Conte, come ha raccontato il Fatto. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in realtà resta prudente, alla Camera ha ribadito che “al momento non è possibile indicare una data precisa”. Ma qualche dato incoraggiante sul fronte sanitario e un po’ di caciara politica sono bastati a ridare forza ai patron capeggiati da Claudio Lotito. In uno slancio di entusiasmo,la Figc di Gabriele Gravina voleva già fissare date per la prossima stagione: avrebbe dovuto farlo domani, nel consiglio federale che però è stato rinviato. Meglio aspettare almeno la riunione col comitato tecnico scientifico che dovrà modificare il protocollo in vista degli allenamenti in gruppo dal 18 maggio. E anche se non si sa nemmeno quando, la bozza però c’è. Si tratta delle “Licenze nazionali”, le norme per iscriversi al campionato. Sono previsti vari scenari, ma nel caso di ripartenza (quello che tuttisi augurano), la stagione 2019/2020 sarà estesa fino al 31 agosto. Secondo la Uefa i campionati devono chiudersi entro il 2 agosto, per far spazio alla Champions League, ma Serie B e C che non sono toccate dalle coppe potrebbero andare avanti ad dirittura fino a Ferragosto.