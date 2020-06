Il giovane difensore rosanero Manuel Peretti esulta dopo la conferma della promozione del Palermo in Serie C e sui social scrive: “Oggi è ancora più bello… Siamo in serie C”. Ecco il post:

Oggi è ancora più bello… Siamo in serie C

