L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Manuel Peretti, difensore del Palermo. Mai pensato di praticare altri sport? «Amo la Nba più del calcio e, nei momenti liberi, gioco a basket passione che condivido con mio fratello. La morte di Kobe Bryant mi ha colpito. Ero con i compagni in pullman, quando è arrivata la notizia, e le confesso che al buio qualche lacrimuccia è caduta». Cosa le resta di Kobe? «E’ il campione cui vorrei assomigliare. Per titoli e dedizione al lavoro. A volte, per trovare motivazioni guardo suoi video e seguo il “Mamba Mentality”, per essere, ogni giorno, la versione migliore di me stesso». Scaramantico? «No, però credo nella fortuna che mi bacia quando, guardando l’orologio, vedo un orario con doppia cifra uguale, tipo le 11 e 11. Mi è capitato più volte la scorsa settimana ed è arrivato il gol».