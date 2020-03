Come riporta “GDS.it” continuano anche oggi le lunghe file negli uffici postali per via delle pensioni anticipate. Come si nota dalla foto, caos fin dalle prime ore del mattino, nell’ufficio postale nel quartiere dello Sperone, in via Vittorio, gente che protestava fuori dall’agenzia. Si sono registrati assembramenti di persone nonostante le nuove disposizioni legate all’emergenza coronavirus, anche presso l’ufficio postale di via Oreto Nuova, in corso dei Mille e alla stazione, ma è una situazione comune praticamente a tutta la città.